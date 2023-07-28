На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирской области выделят 339 миллионов рублей

На реконструкцию аэропорта выделят еще 339 миллионов рублей.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирская область дополнительно получит 339 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального правительства.
— Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 миллионов рублей на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», – сообщил первый зампред Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков.
Решения приняла Комиссия Федерального Собрания России.
Ранее КП-Новосибирск публиковала фото с открытия нового терминала Толмачево. Зимой в городе проходило открытие нового терминала. Событие выпало на 9 февраля — знаменательную дату − 100-летие российской гражданской авиации.
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