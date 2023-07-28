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НовостиОбщество28 июля 2023 9:31

На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирской области выделят 339 миллионов рублей

Деньги поступят из федерального бюджета
Данила ШУЛЯК
На реконструкцию аэропорта выделят еще 339 миллионов рублей.

На реконструкцию аэропорта выделят еще 339 миллионов рублей.

Фото: Надежда РЫЖКИНА

На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирская область дополнительно получит 339 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

— Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 миллионов рублей на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», – сообщил первый зампред Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Решения приняла Комиссия Федерального Собрания России.

Ранее КП-Новосибирск публиковала фото с открытия нового терминала Толмачево. Зимой в городе проходило открытие нового терминала. Событие выпало на 9 февраля — знаменательную дату − 100-летие российской гражданской авиации.

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