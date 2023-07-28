На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирской области выделят 339 миллионов рублей

На реконструкцию аэропорта выделят еще 339 миллионов рублей. Фото: Надежда РЫЖКИНА

На реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирская область дополнительно получит 339 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

— Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 миллионов рублей на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», – сообщил первый зампред Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Решения приняла Комиссия Федерального Собрания России.

Ранее КП-Новосибирск публиковала фото с открытия нового терминала Толмачево. Зимой в городе проходило открытие нового терминала. Событие выпало на 9 февраля — знаменательную дату − 100-летие российской гражданской авиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото с открытия нового терминала Толмачево в Новосибирске: показываем, что внутри

В Новосибирске состоялось открытие нового терминала Толмачево (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber