В Новосибирске выпустили голубей в память о детях, погибших в Донбассе

День памяти - это возможность выразить свое соучастие и поддержку в играх и творчестве, как это умеют дети. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В этом году Новосибирская область впервые присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Одним из мест, где поддержали инициативу уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводить акцию ежегодно, стал филиал Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря».

В акции приняли участие семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В акции приняли участие семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Директор Городского центра социальной помощи семье и детям Татьяна Лоза поделилась, что все дети на мероприятии понимали, что это день, когда случилось что-то страшное - погибло множество детей, поэтому вели себя спокойно, сопереживая.

Ребятишки рисовали добрые картинки на асфальте. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Сегодня мы присоединились к акции. Сотрудники, дети, родители - порядка 100 человек. К сожалению, такие дни появляются, это болезненные даты, - прокомментировала Татьяна Лоза. - Однако сегодня наши особенные дети, которые привыкли вести себя активно и шумно, были спокойны и сопереживали. Мы запланировали рисунки на асфальте, которые ассоциируются с такими надписями, как «Миру - мир», ребята мастерят ангелочков в силу своих возможностей, наше дерево и Аллея ангелов наполняются, и мы хотим, чтобы таких мероприятий было меньше, а рисунков на асфальте и солнечных, ярких и красочных дней - больше.

В этом году Новосибирская область впервые присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Также Татьяна Лоза отметила, что Центр социальной помощи семье и детям «Заря» - постоянный участник различных акций. Сотрудники отправляют гуманитарные посылки в Донбасс и поддерживают мобилизованных. А День памяти - это возможность выразить свое соучастие и поддержку играми и творчеством, как это умеют дети, и испытать пусть и сложные, контрастные, но очень важные эмоции.

На мероприятии кто-то из детей был спокоен, кто-то не выдержал напряжения, кого-то задело эмоционально.

- Очень грустно, плакать хочется, еле сдерживаемся. Это же были светлые, добрые дети, как солнышко, - сдерживая слезы, поделилась девочка Анастасия.

В небо выпустили голубей как символ мира и добра. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Закончилось мероприятие Всероссийской минутой молчания, а после в небо выпустили голубей как символ мира и добра.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»