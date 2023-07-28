В Искитиме Новосибирской области ищут 12-летнюю девочку в темно-зеленых джинсах

Девочка ушла гулять 27 июля. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Искитиме Новосибирской области ищут 12-летнюю Марию Мосину. Еще вчера — 27 июля — девочка ушла на прогулку, но домой там и не вернулась. Информацию о поисках сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девочка 165 сантиметров ростом, плотного телосложения. У Марии карие глаза и темно-русые волосы. На прогулку подросток пошла в бежевой футболке, темно-зеленых джинсах и черных кедах с белыми шнурками.

Обладающих любой информацией просят обращаться по телефону: 8(800) 700-54-52.

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