В Искитиме Новосибирской области ищут 12-летнюю девочку в темно-зеленых джинсах

Девочка ушла гулять 27 июля. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».
В Искитиме Новосибирской области ищут 12-летнюю Марию Мосину. Еще вчера — 27 июля — девочка ушла на прогулку, но домой там и не вернулась. Информацию о поисках сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Девочка 165 сантиметров ростом, плотного телосложения. У Марии карие глаза и темно-русые волосы. На прогулку подросток пошла в бежевой футболке, темно-зеленых джинсах и черных кедах с белыми шнурками.
Обладающих любой информацией просят обращаться по телефону: 8(800) 700-54-52.
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