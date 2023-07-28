Новосибирская область встречает «Архипелаг 2023»: жителям региона напоминают о мерах безопасности

В рамках интенсива пройдёт соревнование по беспилотникам. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области пройдёт проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Мероприятие стартует 28 июля – за 10 дней интенсива пройдет более 100 активностей деловой программы.

Среди ключевых площадок «Архипелага 2023» – Новосибирский государственный университет – трек «Архитектура неба», Новосибирский государственный технический университет – трек «Качество жизни в регионах», Биотехнопарк и лицей в наукограде Кольцово – трек «Человек+». А ещё, в рамках интенсива проведут более 100 соревнований беспилотных летательных аппаратов.Боевой слет «Дронница» проведет на «Архипелаге 2023» выездные показательные соревнования.

Организаторы напоминают гостям мероприятия о том, что для участия в соревнованиях необходима регистрация – самостоятельный запуск дронов на площадках «Архипелага» запрещен в связи с требованиями безопасности.

Доступ на площадки интенсива осуществляется по специальным регистрационным бейджам – правила их выдачи представлены в личных кабинетах участников форума и аккредитованных журналистов.

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