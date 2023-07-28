Под Новосибирском 17-летнему подростку присудили 8,6 года за убийство и ограбление таксиста

17-летний подросток зарезал таксиста ради денег.
Фото: архив КП
В Новосибирской области 8,6 года присудили жителю села Новокозловского — в декабре прошлого года несовершеннолетний зверски зарезал и ограбил местного таксиста.
— В декабре 2022 года 17-летний подсудимый нашел нож, взял его с собой и заказал такси. Желая ограбить водителя, он нанес ему не меньше 10 ударов ножом в жизненно-важные органы. Таксист скончался на месте, — сообщает пресс-служба Барабинского районного суда.
В итоге несовершеннолетнего приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев в воспитательной колонии. Преступник признал вину частично.
Ранее стало известно, что друзья погибшего новосибирца Алексея Хребтова не согласны с оправдательным приговором блогеру Гомзякову.
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