Под Новосибирском 17-летнему подростку присудили 8,6 года за убийство и ограбление таксиста

17-летний подросток зарезал таксиста ради денег. Фото: архив КП

В Новосибирской области 8,6 года присудили жителю села Новокозловского — в декабре прошлого года несовершеннолетний зверски зарезал и ограбил местного таксиста.

— В декабре 2022 года 17-летний подсудимый нашел нож, взял его с собой и заказал такси. Желая ограбить водителя, он нанес ему не меньше 10 ударов ножом в жизненно-важные органы. Таксист скончался на месте, — сообщает пресс-служба Барабинского районного суда.

В итоге несовершеннолетнего приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев в воспитательной колонии. Преступник признал вину частично.

Ранее стало известно, что друзья погибшего новосибирца Алексея Хребтова не согласны с оправдательным приговором блогеру Гомзякову.

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