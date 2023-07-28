Новосибирский педагогический университет вошел в лидеры по количеству заявлений среди педвузов страны

Более 2000 абитуриентов лично подали документы на поступление. Фото: Пресс-центр НГПУ

Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогические специальности в педвузы Минпросвещения России. Из них более 35 тысяч заявлений - в Новосибирский государственный педагогический университет.

В целом число заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тысяч по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество заявлений было подано в педвузы двух столиц (МПГУ и РГПУ имени А. И. Герцена) и НГПУ.

Съемки сюжета для «Первого» в приемной комиссии НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

- Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника. Молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни. А в будущем их ждет интересная работа, которая даст возможность для саморазвития и совершенствования своего мастерства, - прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В этом году заявления в НГПУ от абитуриентов поступали из 15 стран дальнего и ближнего зарубежья.

НГПУ выбирают большое количество высокобальников, победителей конкурсов и олимпиад, титулованных спортсменов. Фото: Пресс-центр НГПУ

- 35 504 заявления, по последним данным, подано от абитуриентов в Новосибирский педагогический. Это закономерный итог совместной работы на федеральном, региональном и вузовском уровнях. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в рамках проекта модернизации образовательной инфраструктуры педагогических вузов, в капитальный ремонт и техническое оснащение Новосибирского педвуза из федерального бюджета было вложено 385 миллионов рублей. Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» регион активно строит и сдает в эксплуатацию новые школы, создавая прекрасные условия для учеников и комфортные рабочие места для педагогов, что значительно повышает интерес к педагогическому образованию. И безусловно, важна активная профориентационная работа коллектива университета. За последний год было проведено более 150 самых разных мероприятий со школьниками и их родителями в образовательных организациях всего Сибирского федерального округа. Только на базе Технопарка НГПУ побывали и поработали на современном оборудовании более 2 тысяч учеников со всего региона, - отмечает ректор НГПУ Алексей Герасев.

25 июля приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета, 27 июля были опубликованы конкурсные списки, а зачисление пройдет в два этапа: с 28 по 30 июля - приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа - основное.