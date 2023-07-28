Азиатско-Тихоокеанский банк открыл Центр развития бизнеса в Новосибирске

Фото: Пресс-служба АТБ

Центр развития бизнеса - это офис инновационного формата, в котором наилучшим образом сочетаются созданная комфортная среда для корпоративных клиентов и линейка банковских продуктов, сервисов и решений для успешной реализации любой задачи бизнеса.

- Это важное событие, как для Азиатско-Тихоокеанского банка, так и для Новосибирска. Наш открывшийся центр по обслуживанию корпоративных клиентов будет тесно сотрудничать с местным бизнесом, вместе развивать экономику региона. Для этого у нашего банка есть все необходимые сервисы и продукты, ждем вас на Каменской 7, - сказала Елена Лашина на церемонии.

В мероприятии приняли участие клиенты АТБ, а также региональные представители Министерства финансов и налоговой политики, Фонда поддержки предпринимательства, Опоры России, Торгово-промышленной палаты.

Фото: Пресс-служба АТБ

После экскурсии по офису и развлекательной части с вручением памятных подарков от АТБ, состоялся круглый стол на тему «Стратегия совместного развития субъектов МСП и АТБ в Новосибирской области». АТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

АТБ располагает широкой линейкой кредитных продуктов и государственных программ, пакетов расчётно-кассового обслуживания, выгодными условиями торгового эквайринга, лизинга и банковских гарантий, что позволяет быть надежным финансовым партнером для наших клиентов, сохраняя индивидуальный подход. Банк входит в ТОП-20 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Азиатско-Тихоокеанский банк - один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, который работает на российском рынке более 30 лет. Адреса и контакты офисов в Новосибирске можно - по ссылке.

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