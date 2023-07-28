«Ходить опасно!»: жители микрорайона Весенний в Новосибирске не могут добиться обустройства лестницы

По деревянному мостику дети ходят в школу № 144. Фото: предоставлены Ульяной

В Новосибирске жители микрорайона Весенний больше года просят администрацию построить лестницу на месте стихийного прохода. Ведет он от улицы Заречной к улице Радиаторной в Первомайском районе. Однако власти не спешат со строительством, рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ульяна.

По деревянному мостику дети ходят в школу № 144. Однако состояние прохода оставляет желать лучшего. По обе стороны от него – заросли, в некоторых местах обвалился грунт и образовались опасные ямы. В темное время суток можно случайно сойти с дороги и провалиться.

Местные жители не раз акцентировали внимание на том, что эта дорога для них важна. Писали обращения в администрацию Первомайского района, но получали отказ.

− Обращаемся во все инстанции, через Госуслуги в том числе, но нашу проблему, похоже, не считают важной. Не входим мы в их бюджет. Ни в том году, ни в этом. А нам ходить опасно! − пожаловалась КП-Новосибирск Ульяна.

В администрации заявили, что лимиты финансирования на 2023 год исчерпаны. Предложения по обустройству прохода они обещают рассмотреть при формировании планов на 2024 год.

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