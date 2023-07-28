В Новосибирске водителя автобуса № 38 уволили после инцидента с рассекшей лицо пассажиркой

В действиях водителя автобуса выявили нарушения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Водителя автобуса № 38, по вине которого пассажирка рассекла лицо в Новосибирске, уволили. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.
Руководство муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Новосибгортранс» провело внутреннее расследование. В действиях водителя выявили нарушения. Касаются они правил посадки и высадки пассажиров, а также порядка действий при ДТП и несчастном случае.
− 25 июля 2023 года трудовые отношения с водителем прекращены, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.
Напомним, ЧП произошло на остановке «Ростовская» 23 июля. Женщина выходила из автобуса, когда водитель внезапно начал движение. Он не посмотрел, все ли пассажиры успели покинуть салон.
В результате местная жительница упала и рассекла себе лоб и переносицу. Позже историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
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