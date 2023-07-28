В Новосибирске ищут парня, подозреваемого в сбыте наркотиков. Фото: ГУ МВД по НСО.
В Новосибирске объявили в розыск Падолко Константина Александровича. Ориентировку на него опубликовали в ГУ МВД по Новосибирской области.
– Молодой человек 2001 года рождения подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 228 УК РФ, – сообщает пресс-служба полиции.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет.
В полиции попросили всех, кому известно местонахождение Падолко Константина, позвонить по номерам: 8 (383) 2326470,2326480, 2321718.
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