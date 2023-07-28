В Новосибирске охранники предотвратили пожар в магазине на первом этаже жилого дома

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

27 июля в 23.47 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на первом этаже жилого дома по улице Геодезической: сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место вызова бойцы ГБР-73 внимательно осмотрели охраняемое помещение и обнаружили в помещении магазина едва заметное искрение. «Гвардейцы» вызвали к месту происшествия пожарных.

К приезду спасателей искрение уже перешло в пожар, который удалось ликвидировать на самой ранней, начальной стадии, не допустив распространения дыма и огня в подъезд дома.

По предварительным данным, в торговом зале произошло короткое замыкание проводки в месте расположения светильника. Все провода в подвесном потолке оплавились, возникло сильное задымление. Причиненный магазину ущерб устанавливается, но уже сейчас понятно, что он был бы значительно больше, если бы на объекте не было исправно работающей пожарной сигнализации.