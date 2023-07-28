В День Крещения Руси в новосибирских храмах зазвонят колокола

В День Крещения Руси 28 июля над Новосибирской областью прольется колокольный звон.
Фото: Влад Комяков
В День Крещения Руси 28 июля над Новосибирской областью прольется колокольный звон. Это произойдет в рамках традиционной акции «Слава Тебе, Боже!».
− По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии будет совершен колокольный звон, − сообщили на сайте Новосибирской митрополии.
Звон-благовест – это часть праздничной программы, приуроченной ко Дню Крещения Руси. Акция «Слава Тебе, Боже!» проходит в регионе на протяжении последних нескольких лет.
Праздничные мероприятия в Новосибирске пройдут в воскресенье, 30 июля. Возглавит торжества митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
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