В День Крещения Руси в новосибирских храмах зазвонят колокола

В День Крещения Руси 28 июля над Новосибирской областью прольется колокольный звон. Фото: Влад Комяков

В День Крещения Руси 28 июля над Новосибирской областью прольется колокольный звон. Это произойдет в рамках традиционной акции «Слава Тебе, Боже!».

− По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии будет совершен колокольный звон, − сообщили на сайте Новосибирской митрополии.

Звон-благовест – это часть праздничной программы, приуроченной ко Дню Крещения Руси. Акция «Слава Тебе, Боже!» проходит в регионе на протяжении последних нескольких лет.

Праздничные мероприятия в Новосибирске пройдут в воскресенье, 30 июля. Возглавит торжества митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

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