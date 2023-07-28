«Ростелеком» в Новосибирске расскажет о безопасности под знаком «кибер»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Вход свободный, обязательна регистрация.

Изображение: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Технологии делают нашу жизнь удобнее, экономят время, но требуют также новых навыков для обеспечения безопасности. Особенно важно это в отношении подростков. «Ростелеком» стал одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Мы работаем над созданием безопасного интернет-пространства, в том числе и через просветительские мероприятия, - рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Изображение: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

На мероприятии вручат приз победителю розыгрыша, который пройдет с 28 по 30 июля для подписчиков группы Вконтакте Кинотеатр «Победа». За репост записи можно будет получить детские смарт-часы ELARI 4G Wink.

- Одна из составляющих безопасности в наше время - быть на связи. Это касается не только взрослых, но и детей. Для этого идеально подходят ELARI 4G Wink, к тому же это первые российские смарт-часы с голосовым помощником Марусей и онлайн-кинотеатром Wink. Девайс позволяет смотреть мультфильмы, развивающие ролики и слушать аудиокниги, - рассказала директор по внешним коммуникациям Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Моисеева.

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