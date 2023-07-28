В Новосибирске у парка «Арена» выпустили в реку 8,6 тыс. мальков нельмы

Тысячи мальков нельмы выпустили в реку Обь у парка «Арена» в Новосибирске. Фото: Анна Терешкова

Тысячи мальков нельмы выпустили в реку Обь у парка «Арена» в Новосибирске. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Всего выпустили 8 622 экземпляра. Процесс проконтролировали специалисты Росрыболовства.

Анна Терешкова объяснила, что таким образом компенсировали ущерб биоресурсам реки, который был нанесен при строительстве «Арены».

− Выполнили стандартную процедуру при благоустройстве таких объектов, − подчеркнула вице-мэр Новосибирска.

Нельма – это хищная рыба семейства лососевых. Ее средний вес колеблется от 5 до 12 килограммов.

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