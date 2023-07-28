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НовостиПроисшествия28 июля 2023 4:20

В Калининском районе Новосибирска из-за ДТП образовалась пробка

Из-за ДТП в Калининском районе Новосибирска собралась пробка
Анастасия ХРОМЫХ
Две машины столкнулись на пересечении Народной и Театральной.

Две машины столкнулись на пересечении Народной и Театральной.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Утром в пятницу, 28 июля, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП. Две машины столкнулись на пересечении Народной и Театральной. Об этом КП-Новосибирск сообщила читательница.

Судя по фото, столкнулись грузовой автомобиль и универсал.

− Образовалась пробка. Движение затруднено. Машины объезжают по тротуарам с обеих сторон, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, какие повреждения получили авто.

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