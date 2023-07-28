В Новосибирске завершились поиски 73-летнего пенсионера с золотистой тростью. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершились поиски 73-летнего пенсионера, который ранее пропал в Дзержинском районе города. Сообщалось, что мужчина ушел из дома 26 июля и бесследно исчез. О том, что поиски прекращены, сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Найден. Жив! – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Известно, что у 73-летнего пенсионера с собой была золотистая трость. При каких обстоятельствах нашли пожилого мужчину, в поисковом отряде не раскрыли.

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