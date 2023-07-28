Один из крупнейших новосибирских производителей пластиковых окон повысил эффективность

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО начали внедрение инструментов бережливого производства с участка изготовления изделий из алюминиевых профилей: окна, двери, фасады, элементы фасадов.

Благодаря оптимизации процессов за полгода на участке изготовления изделий из алюминиевых профилей удалось увеличить выработку каждого сотрудника в смену более чем в два раза- с 1,8 до 4,3 штук и на треть уменьшить время изготовления единицы продукции - с 2,7 до 1,6часов.

- Внедрив бережливые технологии, мы сократили перемещения сотрудников, улучшили помещение цеха и внедрили систему 5С - на рабочих местах теперь порядок и есть все необходимые материалы и инструменты. Кроме этого, мы провели большую работу по разработке системы планирования производства на основе трудоемкости изделий, - говорит директор компании Аркадий Брезгунов.

Для того, чтобы убрать лишние перемещения продукции и передвижения людей, на участке переставили оборудование и рабочие места, а также организовали места хранения инвентаря и материалов. Это сократило расстояние и время на перемещение сотрудников в два раза.

Активно включились в процесс улучшений сами работники: по предложению специалиста по сборке алюминиевых конструкций Михаила Ерёмина изготовили тележку для транспортировки заготовок на участок сборки. Это помогло снизить количество брака, возникающего из-за перемещения заготовок вручную. Кроме этого, на предприятии изготовили и смонтировали рольганг для перемещения изделий на участок остекления: транспортёр сэкономил время, которое раньше тратилось на перенос тяжелых изделий.