Дорогу напротив аэродрома Мочище перекроют из-за авиашоу 30 июля под Новосибирском

Напротив аэродрома Мочище перекроют дорогу 30 июля. Фото: Влад Комяков

Напротив аэродрома Мочище перекроют дорогу 30 июля. Это связано с проведением авиашоу «Виват, Россия!».

Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

− Для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения пробок в направлении станции Мочище временное ограничение движения транспорта будет действовать в направлении Новосибирска, на Сокур, поселок Октябрьский, − говорится в публикации.

Однако есть исключение. Проехать смогут только местные жители. Для этого им нужно показать паспорт с пропиской.

Для остальных будут доступны Северный объезд и общественный транспорт – автобусы и электрички.

Ранее КП-Новосибирск писала, что женская пилотажная группа «Барсы» покажет новую фигуру на авиашоу в Мочище.

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