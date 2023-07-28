В шести районах Новосибирска обнаружили токсичный газ в воздухе

Шесть районов Новосибирска накрыло токсичным газом.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Шесть районов Новосибирска накрыло токсичным газом. Речь идет о формальдегиде.
Данные по загрязнению атмосферы за 26 и 27 июля опубликованы на сайте Западно-Сибирского УГМС. В таблице указано, что превышения по формальдегиду зарегистрированы в Центральном, Железнодорожном, Дзержинском, Заельцовском, Кировском и Советском районах.
Формальдегид − это бесцветный газ, имеющий резкий неприятный запах. Он токсичен, оказывает негативное воздействие на слизистые и кожные покровы.
В Центральном, Железнодорожном, Дзержинском, Заельцовском и Советском районах концентрация формальдегида была в 1,4 раза выше предельно допустимых значений. В Кировском – в 1,9 раза.
Загрязнение атмосферы выявили и в Первомайском районе. Качество воздуха испортили пыль и оксид углерода.
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