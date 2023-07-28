660 тысяч рублей взыскал новосибирец с мэрии за падение на скользком тротуаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска по суду взыскал с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города компенсацию за причиненный вред здоровью. В сумму также вошла компенсация за лечение и утраченный заработок во время болезни. Решение по делу вынес Заельцовский районный суд Новосибирска.

Новосибирец доказал в суде, что 1 декабря 2021 год он утром шел по тротуару на работу в сторону Красного проспекта. Когда проходил по улице Кропоткина напротив дома № 96 на Красном проспекте, поскользнулся на гололеде и упал. Из-за чего получил вред здоровью.

– Суд частично удовлетворил иск новосибирца. Так, с МКУ «ДЭУ № 1» взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также расходы на лечение в размере 14104,81 рублей. Кроме того, суд взыскал с департамента в пользу новосибирца утраченный во время болезни заработок – 245 167,93 руб, – сообщает Заельцовский районный суд.

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