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НовостиОбщество28 июля 2023 2:49

В Новосибирске прокуратура внесла представление Минсоцразвития области

Произошло это после жалобы предпринимательницы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске прокуратура внесла представление Минсоцразвития области.

В Новосибирске прокуратура внесла представление Минсоцразвития области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области прокуратура внесла представление Министерству труда и социального развития региона. Произошло это после того, как в надзорное ведомство обратилась местная предпринимательница. Она заявила о нарушении ее прав. Женщина сообщила, что ей отказали в заключении социального контракта.

– Заключение таких контрактов влечет предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации денежных средств до 350 тыс. рублей для открытия собственного бизнеса, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре провели проверку. Она установила, что женщине незаконно отказали в заключении контракта. В связи с чем было внесено представление Минсоцразвития НСО. После его рассмотрения с предпринимательницей заключили социальный контракт. Ее права восстановлены.

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