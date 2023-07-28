В Новосибирске прокуратура внесла представление Минсоцразвития области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области прокуратура внесла представление Министерству труда и социального развития региона. Произошло это после того, как в надзорное ведомство обратилась местная предпринимательница. Она заявила о нарушении ее прав. Женщина сообщила, что ей отказали в заключении социального контракта.

– Заключение таких контрактов влечет предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации денежных средств до 350 тыс. рублей для открытия собственного бизнеса, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре провели проверку. Она установила, что женщине незаконно отказали в заключении контракта. В связи с чем было внесено представление Минсоцразвития НСО. После его рассмотрения с предпринимательницей заключили социальный контракт. Ее права восстановлены.

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