«Их тьма тьмущая!»: новосибирцы пожаловались на нашествие тараканов на улицах города

Новосибирец заметил полчища насекомых на Кропоткина, 116. Фото: стоп-кадр из видео / Новосибирск с огоньком

В Новосибирске произошло нашествие тараканов. Вызывающую отвращение картину снял на видео один из местных жителей.

Мужчина заметил полчища насекомых на Кропоткина, 116. Рыжие тараканы бегали по улице, рассыпаясь в разные стороны.

− Тараканов тьма тьмущая! От мелких до больших. Бегают по улице, ничего не боятся, − произнес сибиряк на камеру.

Судя по видео в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», рядом с этим местом расположены мусорные контейнеры. По всей видимости, тараканы устроили там пир.

− Наверное, в чьей-то голове им стало тесно, − пошутили в комментариях местные жители.

Ранее КП-Новосибирск писала о тараканах, заполонивших одну из больниц города.

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