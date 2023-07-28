Его могли поджечь: в Новосибирске ночью на парковке во дворе сгорел кроссовер

Кроссовер загорелся на парковке во дворе дома на Первомайке в Новосибирске. Фото: "Моя Первомайка".

На улице Березовой в Первомайском районе Новосибирска сгорел припаркованный кроссовер. Огонь серьезно повредил авто. Владельцы машины подозревают, что ее подожгли.

Произошло ЧП в ночь на 27 июля. Огонь стал распространяться с передней части машины. Раздавались хлопки. Тушить машину владельцам помогали неравнодушные соседи. Потушить авто почти полностью удалось до приезда пожарных.

– Выгорело не только подкапотное пространство, но и часть салона, –рассказали в группе «Моя Первомайка».

Очевидцы утверждают, что от только что загоревшейся машины убегал мужской силуэт. В связи с чем, есть версия, что авто подожгли.

Владельцы авто просят очевидцев откликнуться, чтобы восстановить точную картину случившегося.

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