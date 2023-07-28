Жительница Новосибирска выплатила экс-супругу 5,3 млн рублей компенсации ради своего «Мерседеса»

Ради люксового кроссовера Mercedes-Benz GLE женщина погасила задолженность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Октябрьского района Новосибирска погасила задолженность, лишь бы не лишиться дорогого автомобиля. Ради люксового кроссовера Mercedes-Benz GLE 37-летняя женщина выплатила бывшему мужу 5,3 миллиона рублей компенсации.

Сибирячка не спешила рассчитываться с экс-супругом. В итоге ей заблокировали счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также запретили выезд за пределы РФ. Но все эти меры никак не повлияли на должницу.

− Ситуация поменялась, когда пристав-исполнитель потребовал от должницы предоставить в трехдневный срок принадлежащий ей премиальный автомобиль для проведения описи и ареста, − рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Через три дня женщина пришла на прием к судебным приставам и предъявила квитанцию об оплате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber