«Ударил по голове»: в Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи за просьбу уступить дорогу

Мужчина ударил фельдшера, попросившего уступить ему дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело об избиении фельдшера в городе Яровом будет расследовать Следственное управление СКР по Алтайскому краю. Ранее им занимался Славгородский межрайонный следственный отдел. В краевое управление дело передала прокуратура.

Как пишет издание Amic.ru, произошла история 19 июля. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к женщине, которую необходимо было отвезти в больницу. Когда женщину несли в машину медиков, во двор дома заехал 25-летний житель Славгорода. В ответ на замечание фельдшера о необходимости пропустить «скорую», он ударил медика головой в нос, а потом рукой по голове.

Фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой вместе с пациенткой. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа. В отношении напавшего на медика мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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