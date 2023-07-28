Очевидец рассказал подробности ДТП с перевернувшимся автобусом под Новосибирском

Очевидец рассказал подробности ДТП с перевернувшимся автобусом в Краснозерском районе. Фото: ГУ МВД по НСО

Очевидец рассказал подробности ДТП с перевернувшимся автобусом в Краснозерском районе Новосибирской области. Напомним, авария случилась днем 25 июля. 47-летний водитель наехал на щебень в месте проведения дорожных работ и перевернулся на бок. В областном ГИБДД сообщили, что в аварии пострадали четыре человека: три женщины и мужчина. Однако сами пассажиры утверждают, что пострадавших было больше.

— Как рассказал один из пострадавших, в момент ДТП внутри ПАЗа было около 20 человек. Людям пришлось добираться до больницы на попутках. По словам мужчины, в больницу обратились около пятнадцати человек, семерым отказали в лечении из-за отсутствия лекарств, — пишет издание «Горсайт».

В самой Краснозёрской ЦРБ уточнили, что им не поступал вызов на место происшествия. И что 25 июля к ним в больницу обратились два человека, им оказали необходимую помощь, а госпитализация никому не потребовалась. Ещё пять человек обратились в фельдшерско-акушерские пункты по месту жительства. Их осмотрели и не нашли травм. Еще два человека обратились в больницу 26 июля, им также не потребовалась госпитализация. В больнице также добавили, что у них имеются все необходимые лекарства и оборудование, в том числе — для помощи пострадавшим в ДТП.

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