Отдай, я первая взяла! Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили «охоту» за лейкой

Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили «охоту» за пластиковой лейкой. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили «охоту» за пластиковой лейкой. Сестренки не смогли поделить игрушку между собой и то и дело перехватывали ее друг у друга. Забавную игру засняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах ролика видно, что красочная игрушка заинтересовала обоих медвежат. Но, пока одна из них отвлеклась на всегда толпящихся у их вольера папарацци, другая ловко успела перехватить заветную лейку прямо у нее из-под носа.

Погоня за лейкой продолжилась и в бассейне. В итоге, так и не сумев поделить милую сердцу вещицу, сестренки отправились «жаловаться» маме Герде.

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