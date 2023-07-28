Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за мусорного полигона в Новосибирской области

Сибиряки обеспокоены тем, как полигон повлияет на экологию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирской области пожаловались в Следственный комитет России на планы размещения мусорного полигона возле сел Плотниково и Жеребцово. Сибиряки обеспокоены тем, как это повлияет на экологию.

— Местные жители, ссылаясь на выводы научных исследований, опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — сообщили в СК РФ.

Ранее Глава СКР Александр Бастрыкин ставил на контроль данный вопрос. В областном следственном комитете по данному факту провели проверку, по результатам которой будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Александр Бастрыкин дал указание СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования и результатах, — пояснили в СКР.

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