Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за мусорного полигона в Новосибирской области

Сибиряки обеспокоены тем, как полигон повлияет на экологию.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители Новосибирской области пожаловались в Следственный комитет России на планы размещения мусорного полигона возле сел Плотниково и Жеребцово. Сибиряки обеспокоены тем, как это повлияет на экологию.
— Местные жители, ссылаясь на выводы научных исследований, опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — сообщили в СК РФ.
Ранее Глава СКР Александр Бастрыкин ставил на контроль данный вопрос. В областном следственном комитете по данному факту провели проверку, по результатам которой будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
— Александр Бастрыкин дал указание СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования и результатах, — пояснили в СКР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирцы вышли на пикет против мусоросортировочного полигона в Плотниково
Люди не хотят, чтобы полигон ТБО находился рядом с жилыми домами (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер