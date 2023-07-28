В Новосибирске 29 домов остались без горячей воды на пять дней

В Новосибирске 29 домов в двух районах города остались без горячей воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 29 домов в двух районах города остались без горячей воды. Об этом сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

По данным портала, воды нет в домах на улицах Чаплыгина, Каменская, Октябрьская, Серебренниковская Центрального района и на улицах Максима Горького, Революции, Урицкого, Советская Железнодорожного района.

Отключили воду утром 24 июля — в связи с отключением участка теплотрассы во время монтажа техоборудования. А вернуть обещают к полуночи 28 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber