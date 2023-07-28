В Новосибирске 29 домов остались без горячей воды на пять дней

В Новосибирске 29 домов в двух районах города остались без горячей воды.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске 29 домов в двух районах города остались без горячей воды. Об этом сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».
По данным портала, воды нет в домах на улицах Чаплыгина, Каменская, Октябрьская, Серебренниковская Центрального района и на улицах Максима Горького, Революции, Урицкого, Советская Железнодорожного района.
Отключили воду утром 24 июля — в связи с отключением участка теплотрассы во время монтажа техоборудования. А вернуть обещают к полуночи 28 июля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер