В Новосибирске объем муниципальных автобусных перевозок вырос до 30%. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске объем муниципальных автобусных перевозок вырос до 30%. В 2019 году муниципальные предприятия закрывали не больше 7,5% всего объема автобусных перевозок.

— Сегодня это цифра доведена до 30%, база и парк постоянно обновляются. Перевозки — рынок конкурентный, не стоит задача занять его целиком, но 30% — это минимальный порог для муниципальных предприятий, а вообще — лучше 50%, — пояснил губернатор Андрей Травников.

За 2020-2022 год для города было закуплено 205 газомоторных автобусов на 3 миллиарда рублей.

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