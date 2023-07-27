В Калининском районе Новосибирска благоустроят сквер Героев Отечества

В Калининском районе Новосибирска у храма сделают сквер Героев Отечества. Фото: мэрия города.

В Калининском районе Новосибирска сделают сквер Героев Отечества. Рабочие облагородят местность у храма честь иконы Божией Матери «Знамение Абалацкая» на улице Учительской. Об этом сообщили в муниципалитете города 27 июля.

Как пояснили в мэрии, в новом сквере хотят установить постамент с мемориальным колоколом. Он будет посвящен памяти Героев России — жителей Калининского района — Сергея Амосова и Ивана Шелохвостова.

— Архитектурным акцентом места отдыха станет часовня, представляющая собой кованое сооружение с мозаичной иконой святого архистратига Михаила — небесного покровителя воинов, — добавили в мэрии.

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