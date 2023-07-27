В ночь на 30 июля в Новосибирске закроют Дюкановский железнодорожный переезд

Для автомобилистов временно перекроют Дюкановский переезд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для автомобилистов Новосибирска временно перекроют Дюкановский железнодорожный переезд. Переехать через пути в районе станции Западная нельзя будет с 22 часов 29 июля и до 6 часов 30 июля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.
— Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене дефектных рельс, — пояснили в муниципалитете.
Водителям предлагают объехать переезд на Станционной, 59/1 по дорогам общего пользования.
Ранее стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска до 30 октября закроют проезд по нескольким дорогам. Там проводят капитальный ремонт теплосети.
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