В ночь на 30 июля в Новосибирске закроют Дюкановский железнодорожный переезд

Для автомобилистов временно перекроют Дюкановский переезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для автомобилистов Новосибирска временно перекроют Дюкановский железнодорожный переезд. Переехать через пути в районе станции Западная нельзя будет с 22 часов 29 июля и до 6 часов 30 июля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

— Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене дефектных рельс, — пояснили в муниципалитете.

Водителям предлагают объехать переезд на Станционной, 59/1 по дорогам общего пользования.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска до 30 октября закроют проезд по нескольким дорогам. Там проводят капитальный ремонт теплосети.

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