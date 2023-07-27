«Ушел из дома не вернулся»: в Новосибирске пропал 73-летний пенсионер с золотистой тростью

В Новосибирске ищут 73-летнего Анатолия Павловича Данько. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске ищут 73-летнего Анатолия Павловича Данько. Мужчина пропал 26 июля в Дзержинском районе города.

— Утром он вышел из дома и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 185 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в голубую рубашку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и серую кепку. С собой у него была золотистая трость.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Анатолий Павлович или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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