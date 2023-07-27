Сидел на руке хозяина: новосибирцев удивил сокол, который ехал в автобусе без клетки

Пустельга сидела на руке хозяйки. Фото: "Новосибирск с огоньком"/Телеграм

Необычного пассажира сфотографировали жители Новосибирска. Снимок был опубликован в городском паблике «Новосибирск с огоньком».

- Пернатого пассажира встретила наша читательница в общественном транспорте Новосибирска, - говорится в посте.

Пустельга ехала с хозяйкой. Она восседала на руке, на которой была надета специальная перчатка. Видимо, женщина настолько уверена в птице, что решила везти ее в общественном транспорте без клетки.

- Перевозить любую птицу, пусть даже курицу или голубя, без клетки в автобусе-трамвае-метро-маршрутке и т.п. - вырвется, убежит, улетит, испачкает пометом вас и других, а также салон, - прокомментировал снимок биолог Алексей Яновский. - У пустельги, как и у всех соколов, большие острые когти - это их основное оружие, не клюв. Когтями может глубоко поранить руку. Если хозяин птицы в перчатке, а сокол пристегнут к руке, то риск получить от птицы рану меньше. Думаю, владелец птицы, афиширующий своего питомца, рискует нарваться на неприятности с законом. Вряд ли соколов, в том числе пустельгу, разрешено содержать в неволе любому: необходимы разрешительные документы от органов по охране животного мира.

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