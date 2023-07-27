В Новосибирске на дворовой парковке дети отломили зеркала у иномарки и разбили их об асфальт

Местные жители возмущены. Фото: предоставлено автором публикации.

В Новосибирске дети оборвали зеркала у иномарки и разбили их об асфальт — жительница Кировского района отправила в домовой чат фото школьников. Местные возмущены.

Другие жильцы добавили, что белый седан «брошен» и стоит на парковке после аварии. В ответ автор фото выразила возмущение воспитанием школьников.

— Но это же не значит, что каждый может подойди и оторвать от нее что-нибудь. Мальчик оторвал зеркала и тут же разбил их на асфальте. Не дети, а варвары!

Белая иномарка стоит на парковке напротив дома по улице Виктора Шевелева. Машина полностью в тонировке — даже фары.

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