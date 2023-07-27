В Новосибирске проект транспортной развязки в Матвеевке могут одобрить в октябре

В Новосибирске проект транспортной развязки в Матвеевке могут одобрить только в октябре 2023 года. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске проект транспортной развязки в Матвеевке могут одобрить только в октябре 2023 года. Документация проекта пока не прошла экспертизу. Об этом сообщил губернатор региона во время рабочей поездки.

Глава региона отметил, что проект долгое время не получил продвижения в том числе из-за недостаточной активности заказчика.

— Отчасти время было потрачено справедливо, потому что надо было найти решение не только текущих проблем, но и заложить пропускную способность на перспективу — с учётом развития территорий в Первомайском районе, с учётом перспективы жилищного строительства в новых районах. Сегодня эти решения проектом учтены, поэтому надеемся, что из экспертизы к осени он выйдет уже полностью готовым для начала работ, — пояснил губернатор.

После устранений замечание проектная документация была повторно отправлена на экспертизу. Ее результаты ожидаются в октябре этого года.

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