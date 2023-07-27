За 6 месяцев 2023 года в Новосибирской области произошло 14 ДТП с электросамокатами. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

За первые полгода в Новосибирской области случилось 14 ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Данные статистики сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— За первое полугодие 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 14 ДТП с участием СИМ, из них 7 – с материальным ущербом. Данные показатели ниже прошлогодних за аналогичный период на 30%, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ напомнили: гироскутеры, самокаты или моноколеса с двигателями, мощность которых превышает 0,25 кВт, но меньше 4 кВт, относятся к мототранспортным средствам категории L и требуют наличие прав.

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