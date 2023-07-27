В Новосибирске улицу Красина частично перекроют до 7 августа

Улицу Красина в Новосибирске сузят из-за ремонта теплосетей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В четверг, 27 июля в мэрии Новосибирска сообщили о частичном перекрытии улицы Красина в Дзержинском районе. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на знаки.

— С 27 июля по 7 августа на 3 метра сужается проезжая часть улицы Красина в районе жилого дома по адресу: проспект Дзержинского, 6, — сообщает муниципалитет города.

Ограничение связано с аварийным ремонтом на теплотрассе.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе до 30 октября также закроют проезд по нескольким дорогам. С 28 июля временно ограничат движение машин по улице Серафимовича.

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