Долго стояла во дворе: два новосибирца угнали легковушку, чтобы разобрать ее на запчасти

Угнанную машину разобрали на запчасти для личных авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские из Кировского района Новосибирска раскрыли кражу легкового авто. Инцидент произошел на прошлой неделе.

- 21 июля в полицию обратился мужчина, у которого пропал ВАЗ -21099: машина была припаркована возле дома по улице Сержанта Коротаева, - рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Подозреваемых задержали быстро. Ими оказались два местных жителя, 19 и 40 лет. Последний, кстати, уже был судим за аналогичное преступление. Мужчины рассказали, что угнали машину после того, как узнали, что на ней долго никто не ездит. Они отбуксировали ее на улицу Аникина, где разобрали на запчасти, которые установили на личные авто.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам выданы подписки о невыезде. Проводится расследование, - уточнили в областном Главке.

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