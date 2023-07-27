Новосибирцы вылечили трех бельчат, выпавших из гнезд

В Академгородке живет много белок.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Академгородка лесными гостями не удивишь. К ним нередко захаживают лоси, по ночам по дорожкам топают ежики, а днем с ветки на ветку перелетают белки.
– Белки у нас везде! – рассказала КП-Новосибирск жительница Шлюза Ольга Колыбасова. – И с ними постоянно что-то происходит. Например, в среду, 26 июля, возле поликлиники три бельчонка выпали из дупла. Люди отнесли их в местную ветеринарку «Друг» – там их обработали от блох и клещей. А потом всех малышей вернули на место, где нашли. Вскоре их забрала в гнездо мама-белка.
Сибирячка рассказала, что жители Академгородка (большие и маленькие) стараются сохранить кусочки дикой природы, поэтому относятся к лесным гостям бережно: их никто не бьет и не обижает.
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