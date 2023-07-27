Автомобилист из Новосибирской области попал в колонию строгого режима за пьяную езду

За пьяну езду без прав сибиряк попал в колонию.
Фото: архив КП
Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор 23-летнему местному жителю. За многократную езду без прав и в нетрезвом виде его отправили в колонию строгого режима на 2,3 года.
— Подсудимый признан виновным по восьми преступлениям. В 2023 году, будучи лишенным прав, он продолжал ездить за рулем. В том числе в нетрезвом виде. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД — возбудили несколько уголовных дел, — сообщает региональная прокуратура.
В итоге суд назначил виновному 2,3 года лишения свободы в колонии строгого режима и лишил прав на 4,6 года. Это срок начнет убывать после освобождения.
По предложению прокурора у злостного нарушителя конфисковали и передали государству ВАЗ.
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