Автомобилист из Новосибирской области попал в колонию строгого режима за пьяную езду

За пьяну езду без прав сибиряк попал в колонию. Фото: архив КП

Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор 23-летнему местному жителю. За многократную езду без прав и в нетрезвом виде его отправили в колонию строгого режима на 2,3 года.

— Подсудимый признан виновным по восьми преступлениям. В 2023 году, будучи лишенным прав, он продолжал ездить за рулем. В том числе в нетрезвом виде. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД — возбудили несколько уголовных дел, — сообщает региональная прокуратура.

В итоге суд назначил виновному 2,3 года лишения свободы в колонии строгого режима и лишил прав на 4,6 года. Это срок начнет убывать после освобождения.

По предложению прокурора у злостного нарушителя конфисковали и передали государству ВАЗ.

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