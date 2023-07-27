Их вытащил, а сам попал в воронку: в Сибири утонул многодетный отец, спасший чужих детей

В Сибири утонул многодетный отец, спасший из воды чужих детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В реке Чарыш в Алтайском красе утонул 31-летний мужчина. Он погиб, спасая из воды детей. Об этом пишет «Толк».
– Произошло ЧП 26 июля. Тонущих детей он успел вытащить из воды. А вот сам угодил в воронку. Она его затянула, – передают журналисты.
Тело погибшего будут искать водолазы. Из воды мужчина спас четверых чужих ребятишек. У самого погибшего остались четверо детей.
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