Сибирский «Халк»: в Кузбассе мужчина бросился на автобус, чтобы остановить его

В Сибири мужчина остановил автобус телом. Фото: стоп-кадр // "Сибдепо".

Кемеровчане стали свидетелями необычной картины. На их глазах мужчина телом остановил автобус. Случившееся попало на запись видеорегистратора.

Видеозапись с бесстрашным кузбассовцем опубликовал онлайн-журнал «Сибдепо». На кадрах видно, что сибиряк, заметив, что водитель автобуса собирается проехать остановку, бросился ему наперерез. И общественный транспорт успел затормозить.

Кемеровчане назвали бесстрашного мужчину «Халком». Они предположили, что сибиряк очень торопился на работу.

- А по-другому тут автобус, похоже, и не остановишь, — говорят кузбассовцы.

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