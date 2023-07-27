В Новосибирске прокуратура проверяет опасный батут

В Новосибирской области в поле зрения надзорных органов попал уже не первый батут. Фото: СК РФ НСО.

Новосибирская прокуратура проверяет соблюдение безопасности при оказании услуг на аттракционах. Опасный батут был установлен в Первомайском районе города, сообщили в надзорном ведомстве.

- Прокуратура проверит законность использования земельного участка и размещения на нем аттракциона. Также будет дана оценка работе органов местного самоуправления, - сообщили в прокуратуре НСО. - При наличии оснований примем меры реагирования.

В ведомстве также рассказали, что у предпринимателя нет разрешительных документов на работу аттракциона и выявлено множество других нарушений при его эксплуатации.

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