Друзья погибшего новосибирца Алексея Хребтова не согласны с оправдательным приговором блогеру Гомзякову

Анатолия Гомзякова (слева) обвинили в убийстве своего подписчика Алексея Хребтова. Фото: соцсети

Друзья погибшего Алексея Хребтова не согласны с оправдательным приговором блогеру Анатолию Гомзякову. Напомним, суд присяжных в третий раз признал его невиновным в убийстве подписчика в среду, 27 июля.

- Нам, со слов потерпевшей (мы находимся в очень близких отношениях с мамой убитого так как были друзьями с Хребтовым) известно о том, что на присяжных оказывалось воздействие со стороны защиты подсудимого, - рассказали друзья Хребтова КП-Новосибирск. - Есть официальная жалоба от потерпевшей стороны.

В настоящее время последними присяжными не признан факт убийства Хребтова. Однако предыдущими вердиктами убийство было установлено. Но Гомзяков был оправдан в связи с непричастностью.

Сибиряки утверждают, что гособвинение представило в суде доказательства того, что Хребтов был убит в своей квартире.

- Хребтову была нанесена колотая-резанная рана в висок именно в его квартире, поскольку имелись следы крови. Допрошенный эксперт говорил о том, что пятна крови, образованные после колотого-резаного удара принадлежат Хребтову. Кроме того, снаружи балконного стекла Хребтова обнаружены именно медленного скольжения капель крови, что говорит о том, что он был выброшен со своего балкона, - отмечают друзья погибшего. - Мы уверенны в причастности к этому Гомзякова, поскольку на его одежде так же имеются следы крови погибшего, он ходил смотреть на труп, все время путается в показаниях и ни разу не попытался связаться с потерпевшей.

Напомним, случилась история еще три года назад. В апреле 2020 Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему знакомому маркетологу Алексею Хребтову. Мужчины вместе выпивали и вели прямой эфир в соцсетях. А на утро под окнами многоэтажки обнаружили тело хозяина квартиры. Тогда блогер попал под подозрение.

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