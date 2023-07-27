«Кости переломаны, ожоги до 90%»: что известно о пассажирах вертолета Ми-8, который задел провода и разбился на Алтае

6 человек погибли и 7 пострадали. Фото: ГУ МЧС России.

В ГУ МЧС России сообщили подробности трагедии у алтайского села Тюнгур, где разбился пассажирский вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились 13 человек, 6 из которых погибли.

Спасатели полностью справились с пожаром. По главной версии, при заходе на посадку вертолет задел электрические провода и загорелся.

— Знаем, что погибли 6 человек. У выживших все кости переломаны, ожоги до 90% тела, — сообщили КП-Новосибирск в администрации Усть-Коксинского района Алтайского края.

Известно, что 7 пассажиров вертолета выбрались сами после жесткой посадки. Для тушения пожара привлекли 21 спасателя и 8 машин.

Если вы знаете пострадавших, которые были на борту вертолета, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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