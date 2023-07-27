В Новосибирске осудят топ-менеджеров, обокравших предприятие на 1 миллиард рублей

Дело бывших топ-менеджеров рассмотрят в Кировском райсуде Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске предстанут перед судом два бывших руководителя крупного предприятия. Их обвиняют в экономических преступлениях (статьи 159, 160, 174.1, 196 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Следователи выяснили, что с 2016 по 2020 год мужчины заключали незаконные сделки о продаже имущества предприятия по заниженной цене. Покупателями были юрлица, которые принадлежали им. Сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

Кроме того, один из обвиняемых отремонтировал за счет предприятия технику, которая принадлежала подконтрольным фирмам, на сумму более 47 млн.

- С 2018 по 2020 год тот же фигурант подвел под банкротство возглавляемую компанию: намеренно заключил сделку с банком на сумму более 750 миллионов рублей. Вернуть такой долг заемщик был не в состоянии, - сообщили в областном Главке. - В итоге аферисты легализовали почти 135 миллионов рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, финансовым и коммерческим организациям, превысила один миллиард рублей. У бывших начальников арестовали имущество на сумму свыше 780 млн рублей.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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