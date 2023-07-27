В Новосибирске обозначили основные задачи по развитию и обновлению парка общественного транспорта. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил результаты обновления подвижного состава и комплексного подхода к развитию предприятия «Новосибирскгортранс», а также улучшение транспортной доступности отдалённых жилых массивов Новосибирска.

Андрей Травников обозначил основные акценты при развитии муниципальных перевозок. Речь идет о ремонте и реконструкции базы, обновлении парка, а также о повышении уровня комфорта для пассажиров.

– Ситуация в 2019 году была близкой к катастрофической, когда муниципальные предприятия по автобусным перевозкам закрывали не более 7,5 процентов всего объёма, были разрушенные базы и очень изношенный парк. Сегодня это цифра доведена до 30%, база и парк постоянно обновляются. Перевозки – рынок конкурентный, не стои т задача занять его целиком, но 30% – это минимальный порог для муниципальных предприятий, а вообще – лучше 50%. Я не раз говорил, что задача по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Новосибирске – приоритетная задача для Правительства Новосибирской области, мы будем продолжать оказывать помощь городу, – сказал глава региона.

В рабочей поездке на предприятие вместе с губернатором участвовал председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.

Известно, что за 2020–2022 гг. при поддержке Правительства Новосибирской области приобрели 205 единиц газомоторных автобусов (общий объём финансирования – более 3 млрд рублей). В том числе: 15 ед. модели МАЗ-103965 в рамках проекта «Народный бюджет»; 40 ед. модели НЕФАЗ 5299-40-57 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; 150 ед. в рамках заключенного контракта на оказание услуг финансового лизинга с АО «Сбербанк Лизинг». После обновления средний уровень износа автобусов предприятия, работающих на городских маршрутах, снизился с 91,1% до 25,9%.

В период 2021–2022 гг. проведена оптимизация маршрутной сети Первомайского и Советского районов с минимизацией и закрытием дублирующих маршрутов. Увеличено количество автобусов на действующих маршрутах и открыты новые автобусные маршруты. Общий объём перевозки пассажиров муниципальным наземным транспортом (автобус, троллейбус, трамвай) по отношению к коммерческим перевозчикам с 2019 по 2023 год увеличился с 32% до 45%, вместе с метрополитеном эта доля – более 52%.

– Предприятие «Новосибирскгортранс» обслуживает 16 городских маршрутов, 4 пригородных и 2 летних, а также 6 межсубъектных (Кемерово, Барнаул, Томск, Белокуриха, Горно-Алтайск, Бийск), 2 межмуниципальных (Карасук, Краснозерское) и 2 международных маршрута (Караганда, Усть-Каменогорск – Республика Казахстан). Для обеспечения перевозок имеются 3 производственных площадки, – добавили в правительстве Новосибирской области.

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