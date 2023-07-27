Шоколад с крылышками и спиртное вернули на прилавки

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Вчера в 16.39 в Заельцовском районе Новосибирска бойцы ГБР-77 задержали мужчину, похитившего из магазина коробку шоколадных батончиков. Зайдя внутрь, он взял ее с прилавка и, даже не пытаясь скрывать хищение, вынес, держа перед собой на руках. Бойцы ГБР задержали вора в нескольких метрах от магазина - тот как ни в чем не бывало шел с коробкой по улице. Установлено, что задержанный - профессионал, был неоднократно судим за имущественные преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы. Задержанный был передан сотрудникам Заельцовского РОВД.

Еще одного любителя бесплатных шоколадок и куриных крылышек задержали вчера бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ в 18.14 в супермаркете на улице Пархоменко. Мужчину поймали, когда он с украденными товарами в сумке прошел мимо касс и не остановился для оплаты. Он также был передан полицейским, а украденное возвращено на прилавок.

Также за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности за совершение краж из магазинов были задержаны три женщины: одна неоднократно похищала спиртное из магазина на улице 1-й Механической, другая украла вчера бутылку водки в магазине на улице Кубовой, а третья похитила бутылку коньяка в супермаркете на улице Выборной.

Попались на кражах из магазинов и мужчины - в Ленинском, Дзержинском и Кировском районах, и несовершеннолетняя девочка в поселке Кольцово.