Соревнования по вертолётному спорту выиграла депутат из Новосибирска. Фото: Заксобрание НСО.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко выиграла соревнования по вертолётному спорту. Они прошли с 19 по 21 июля на аэродроме «Конаково» в Тверской области. В соревнованиях приняли участие 15 экипажей. За наш регион выступали мастера спорта Ирина Диденко и Светлана Гумбатова.

– Командир-пилот Ирина Диденко и Светлана Гумбатова в качестве члена экипажа, оператора, штурмана завоевали третье место в соревнованиях «Развозка грузов» и «Слалом», второе место – в «Навигации» и «Многоборье» (общий зачет, мужчины, женщины). Лидерами новосибирские спортсменки по вертолетному спорту стали в соревнованиях «Многоборье» среди женщин, и каждая получила кубок за первое место, – сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Ирина Диденко отметила, что гордится и 6-м местом в соревнованиях полета на точность. Так как был сильный ветер, посадить вертолет строго по меткам не вышло. Однако сибирячка смогла двигаться на нем четко и ровно. Это поспособствовало получению признанию от членов жюри, а также от других участников соревнований. Отличного результата удалось добиться благодаря упорным тренировкам.

Ирина Диденко поделилась, что вертолетный спорт для нее больше че просто хобби. Она занимается им давно. Тренировки у сибирячки проходят на аэродроме «Мочище». А участвует в чемпионатах России Ирина уже примерно 10 лет. К значимому событию этого лета депутат готовилась вместе со Светланой Гумбатовой, которая работает на Чкаловском заводе.

Сибирячки показали стабильно высокие результаты на чемпионате. Так, они попали в тройку лидеров в большинстве номинаций.

– Это говорит уже об определенном мастерстве, который мы достигли и можем показывать, в том числе соревнуясь с мужскими экипажами, с профессиональными летчиками и инструкторами, – рассказала Ирина Диденко.

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